Coronavirus | Conte | “Strategia basta su tracciamento e meccanismo di rubinetti Se

(Di martedì 28 aprile 2020) “Abbiamo predisposto un congegno che ci permette di intervenire con undi. Ai presidenti di Regione ho chiesto un database continuamente aggiornato. Calcolando i dati e le capacità delle terapie intensive e di fronte alla prospettiva che possa risalire il contagio, possiamo intervenire in modo mirato e chiudere il rubinetto“. Lo ha detto ail premier Giuseppe, che a margine della sua visita a Lodi è entrato nel dettaglio della Fase 2. La “strategia sanitaria prevede un approccio anche più scientifico suldei contatti” che avverrà attraverso l’ormai “famosa app“. Un’applicazione, ha specificato, che sarà su “base volontaria”, perché “non possiamo obbligare nessuno a scaricarla” L'articolo: “Strategiasu ...

petergomezblog : Coronavirus Fase 2, Papa Francesco sconfessa la Conferenza episcopale italiana e sostiene la linea di Conte: “Prude… - VittorioSgarbi : #coronavirus Conte: una conferenza stampa per annunciare il nulla. - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte alla giornalista: “Mancata zona rossa a Bergamo? Se avrà responsabilità di governo, scriverà lei… - IoCivico : RT @LaNotiziaTweet: L'appello di #Conte alle #banche: 'Serve un atto d'amore. Un grande sforzo per erogare liquidità alle imprese. Venite i… - GVNVNCR : RT @RadioSavana: #Merkel sbugiarda #Conte e chiude i giochi: 'La Germania ha una situazione economica molto forte. Altri paesi se dovessero… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Dal 4 maggio in Italia partirà la Fase 2 del programma per debellare definitivamente il Coronavirus. Durante un suo intervento a Lodi, il Premier Conte ha detto: «Il rischio di contagio di ritorno o ...“Tra i comparti chiave della economia italiana oggi maggiormente in crisi c’è sicuramente quello delle attività di commercio su aree pubbliche. Un comparto, quello degli ambulanti, composto da quasi d ...