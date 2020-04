“Rideva mentre io piangevo”. La ex di Uomini e Donne demolisce Maria De Filippi: rivelazioni che fanno malissimo (Di lunedì 27 aprile 2020) Non è un momento particolarmente felice per Uomini e Donne. E lo è ancora meno dopo le parole di Angela Di Iorio. L’ex dama del trono over è tornata a accusare pesantemente la trasmissione, già provata dall’emergenza coronavirus e da dati tutt’altro che confortanti. Numeri freddi impossibili da equivocare c he danno bene il metro di quello che sta succedendo. A quanto pare il nuovo format, senza spettatori e solamente con la presenza di Gemma Galgani e Giovanna Abate, sembra convincere davvero poco i telespettatori da casa. Ed i numeri parlano chiaro: la seconda puntata, rispetto alla prima, perde circa un milioni di telespettatori, registrando praticamente la metà prima dello scoppio del Coronavirus. Ad oggi la trasmissione resta ancora sulle reti Mediaset, ma non va escluso che gli autori, insieme a “Queen Mary”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 aprile 2020) Non è un momento particolarmente felice per. E lo è ancora meno dopo le parole di Angela Di Iorio. L’ex dama del trono over è tornata a accusare pesantemente la trasmissione, già provata dall’emergenza coronavirus e da dati tutt’altro che confortanti. Numeri freddi impossibili da equivocare c he danno bene il metro di quello che sta succedendo. A quanto pare il nuovo format, senza spettatori e solamente con la presenza di Gemma Galgani e Giovanna Abate, sembra convincere davvero poco i telespettatori da casa. Ed i numeri parlano chiaro: la seconda puntata, rispetto alla prima, perde circa un milioni di telespettatori, registrando praticamente la metà prima dello scoppio del Coronavirus. Ad oggi la trasmissione resta ancora sulle reti Mediaset, ma non va escluso che gli autori, insieme a “Queen Mary”, ...

