Eliana Michelazzo, nuovo look e nuova vita per una delle protagoniste del ‘Caltagirone gate’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Lo scorso anno il ‘Caltagirone gate’ ha riempito le pagine delle cronache rosa italiane e l’attenzione è stata tutta per il trio formato da Pamela Prati, Pamela Perriciolo (Donna Pamela) ed Eliana Michelazzo. Dal matrimonio montato della showgirl con il fantomatico imprenditore alla scoperta della ‘truffa’ è passato un anno, ma non per questo i suoi protagonisti hanno smesso di far parlare di sé. Questa volta ad attirare l’attenzione del pubblico è stata Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, che intervistata da Lorenzo Amatulli di White radio e ha parlato della sua partecipazione a Uomini e Donne di un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, del caso che l’ha resa famosa in tutta Italia e del suo ex fidanzato. Eliana era finita nel polverone anche a causa della sua relazione con Simone Coppi, ... Leggi su caffeinamagazine Dopo il caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo punta al Grande Fratello e poi confessa : "Ho dei fratelli che non conosco"

Eliana Michelazzo si candida per il prossimo Grande Fratello Vip – VIDEO

