Coronavirus, Filippo Bisciglia e la “Fase 2”: «Parrucchieri e ristoranti ancora chiusi e poi bus pieni. È arrivato il momento di reagire» (Di lunedì 27 aprile 2020) «Durante questi giorni non mi sono mai esposto non ho mai espresso il mio pensiero la mia opinione su ciò che stava accadendo e su ciò che accade ancora», Filippo Bisciglia, ex gieffino e conduttore di “Temptation Island”, non sembra molto d’accorso con le regole imposte per la “Fase 2” della lotta al Coronavirus. Prendere un autobus, a livello di “precauzioni” è molto più pericoloso di andare al ristorante o dal parrucchiere, attività che per ora non possono riaprire: «Però – ha spiegato sul social – oggi una cosa la voglio condividere con voi, un pensiero un dubbio. Com’è possibile che non si possano far riaprire Parrucchieri e ristoranti e poi si possa andare su un autobus di 35 metri quadri con 16 persone. Ma se non ricordo male, gli autobus fanno fermate e ... Leggi su newscronaca.myblog Filippo Nardi accusa : “Sintomi da Coronavirus - ho perso 8 chili” – VIDEO

Live Non è la D’Urso - Filippo Nardi confessa : “Ho avuto i sintomi del Coronavirus”

Live non è la D’Urso Filippo Nardi ho avuto i sintomi del coronavirus ho perso 8 chili (Di lunedì 27 aprile 2020) «Durante questi giorni non mi sono mai esposto non ho mai espresso il mio pensiero la mia opinione su ciò che stava accadendo e su ciò che accade»,, ex gieffino e conduttore di “Temptation Island”, non sembra molto d’accorso con le regole imposte per la “Fase 2” della lotta al. Prendere un autobus, a livello di “precauzioni” è molto più pericoloso di andare al ristorante o dal parrucchiere, attività che per ora non possono riaprire: «Però – ha spiegato sul social – oggi una cosa la voglio condividere con voi, un pensiero un dubbio. Com’è possibile che non si possano far riapriree poi si possa andare su un autobus di 35 metri quadri con 16 persone. Ma se non ricordo male, gli autobus fanno fermate e ...

RegioneLazio : Oggi, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, sono stati dimessi i due coniugi cinesi di Wuhan, i primi c… - Filippo_Malossi : Per la Fornero a 70 anni si era in piena condizione di lavorare mentre ora in piena emergenza #coronavirus a 60 ann… - zazoomnews : Filippo Nardi accusa: “Sintomi da Coronavirus ho perso 8 chili” – VIDEO - #Filippo #Nardi #accusa: #“Sintomi - Filippo_Sq : Attento alle correnti d'aria, non solo per il torcicollo... - infoitcultura : Filippo Nardi, i sintomi del Coronavirus e lo sfogo: ‘Ho perso 8 chili. Non ne posso più’ -