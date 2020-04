“‘Congiunti’ sono anche i fidanzati”: l’interpretazione da Palazzo Chigi (Di lunedì 27 aprile 2020) I fidanzati dal 4 maggio si possono incontrare? Cosa si intende per congiunti? Tra i dubbi rimasti irrisolti nell’ultimo decreto la possibilità di rivedere il proprio partner è uno dei quesiti più discussi. A tal proposito AdnKronos riporta fonti di Palazzo Chigi secondo le quali “per ‘congiunti’ si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili”. Maggiori informazioni a tal proposito verranno rifasciate nei prossimi giorni. L'articolo “‘Congiunti’ sono anche i fidanzati”: l’interpretazione da Palazzo Chigi proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 aprile 2020) I fidanzati dal 4 maggio si posincontrare? Cosa si intende per congiunti? Tra i dubbi rimasti irrisolti nell’ultimo decreto la possibilità di rivedere il proprio partner è uno dei quesiti più discussi. A tal proposito AdnKronos riporta fonti disecondo le quali “per ‘congiunti’ si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, mafidanzati e affetti stabili”. Maggiori informazioni a tal proposito verranno rifasciate nei prossimi giorni. L'articolo “‘Congiunti’i fidanzati”: l’interpretazione daproviene da Italia Sera.

sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - vladiluxuria : Anche i fidanzati, etero e non, hanno il diritto di ricongiungersi con #autocertificazione responsabile, e i genit… - IlContiAndrea : Io comunque sono terrorizzato dalle “visite ai congiunti”. In questa fase è ancora troppo presto. Secondo me #ConferenzaStampa #Conte - WhyckieQueenie : @redellabaracca bè, i trombamici sono affetti stabili #congiunti , quindi puoi andare - Nicola93214971 : Ok abbiamo capito chi sono i #congiunti... ma chi sono gli #affettistabili? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “‘Congiunti’ sono