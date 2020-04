Massimiliano Ossini | Da noi… a ruota libera | “Sono stato pesante”

(Di domenica 26 aprile 2020) Da noi aammette: “Forse sonoun po’ pesante” E’l’ultimo ospite che Francesca Fialdini ha intervinella puntata di Da noi… adi oggi, domenica 26 aprile 2020. Intervenuto, ovviamente, in collegamento, il conduttore di Linea Bianca ha parlato con la collega, tra le altre cose, del difficile periodo di isolamento domiciliare che tutti stiamo vivendo da quasi due mesi, ammettendo: I primi giorni non sono stati facili. Forse sonoun po’ troppo pesante con i miei figli. Facevo loro troppe domande. La mattina li facevo svegliare e alzare, poi li facevo studiare ecc. “Poi, pian piano, mi sono un po’ ammorbidito” ha specificato subito dopo.a Da noi… a: “Ora c’è una bellissima ...

zazoomblog : Laura Gabrielli moglie Massimiliano Ossini la malattia: “I medici consigliarono l’aborto” - #Laura #Gabrielli… - MontiFrancy82 : #danoiaruotalibera : ospiti @Rita_Pavone_ @serenarossi_com @GiampaoloMorell @andreavianel #CesareBocci… - icarvsplume : RT @captainbrendy: twitteri miei amati, confermate anche voi che Massimiliano Ossini è ampiamente ENEL??? - bnotizie : Massimiliano Ossini, quarantena formato famiglia: le (rare) foto insieme ai figli -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Ossini

Il Sussidiario.net

Massimiliano Ossini è uno degli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di oggi di “Da noi…a ruota libera” in onda su Rai Uno. In questa domenica 26 aprile 2020 il conduttore di Linea Bianca ...Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli rappresentano una coppia inossidabile. Lui conduttore televisivo, volto noto (ma soprattutto amato) dal pubblico italiano che gli riconosce garbo e freschezza in ...