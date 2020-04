Giuseppe Basini: il deputato leghista con la febbre e senza mascherina a Montecitorio (Di sabato 25 aprile 2020) Giuseppe Basini, astrofisico e parlamentare della Lega, è entrato a Montecitorio nonostante avesse 37,7 di temperatura corporea. Racconta oggi l’agenzia di stampa ANSA che lo ha fatto prima non rispettando lo stop dopo la lettura del termoscanner e poi eludendo i commessi che lo hanno inseguito chiedendogli di uscire, come previsto dalle circolari emesse nei giorni scorsi. La notizia si è diffusa subito generando il panico tra parlamentari e funzionari. Giuseppe Basini: il deputato leghista con la febbre e senza mascherina «A me nessuno ha detto che avevo la febbre — ha detto Basini—. Mi avevano chiesto se avevo preso un po’ di sole, e io ho risposto che avevo fatto giardinaggio». La notizia si è diffusa subito generando apprensione tra parlamentari e funzionari. Poi Basini è stato ripreso due volte dalla vicepresidente ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 aprile 2020), astrofisico e parlamentare della Lega, è entrato anonostante avesse 37,7 di temperatura corporea. Racconta oggi l’agenzia di stampa ANSA che lo ha fatto prima non rispettando lo stop dopo la lettura del termoscanner e poi eludendo i commessi che lo hanno inseguito chiedendogli di uscire, come previsto dalle circolari emesse nei giorni scorsi. La notizia si è diffusa subito generando il panico tra parlamentari e funzionari.: ilcon la«A me nessuno ha detto che avevo la— ha detto—. Mi avevano chiesto se avevo preso un po’ di sole, e io ho risposto che avevo fatto giardinaggio». La notizia si è diffusa subito generando apprensione tra parlamentari e funzionari. Poiè stato ripreso due volte dalla vicepresidente ...

