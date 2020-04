“Ma possibile?!”. Lontana dai riflettori da parecchio, Naomi Campbell torna a farsi vedere. Ecco com’è oggi a 49 anni (Di venerdì 24 aprile 2020) 49 anni e una bellezza che non subisce lo scacco del tempo. Naomi Campbell torna a farsi vedere e è sempre uno spettacolo. Nessun ritocco, almeno dichiarato, ma un segreto nella sua longevità c’è. Lo rivela lei. In un’intervista al Wall Street Journal ha confessato che fa un solo pasto al giorno. Voi quante volte mangiate nell’arco delle 24 ore? Quindi mangia poco, pochissimo, quasi niente rispetto a chi non vede l’ora di fare colazione, spuntini, pranzo e cena. Sembra che a volte salti anche il pranzo, e questo segreto ci piace davvero poco. “Mangio a pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché in realtà mangio una sola volta al giorno… La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding”. Non finisce qui perché ha aggiunto che ai solidi preferisce i liquidi e che ... Leggi su caffeinamagazine “Ma è lei!”. Tutti sorpresi quando è apparsa in Doc. Soprattutto per ‘quel’ dettaglio impossibile da non notare (Di venerdì 24 aprile 2020) 49 anni e una bellezza che non subisce lo scacco del tempo.vedere e è sempre uno spettacolo. Nessun ritocco, almeno dichiarato, ma un segreto nella sua longevità c’è. Lo rivela lei. In un’intervista al Wall Street Journal ha confessato che fa un solo pasto al giorno. Voi quante volte mangiate nell’arco delle 24 ore? Quindi mangia poco, pochissimo, quasi niente rispetto a chi non vede l’ora di fare colazione, spuntini, pranzo e cena. Sembra che a volte salti anche il pranzo, e questo segreto ci piace davvero poco. “Mangio a pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché in realtà mangio una sola volta al giorno… La domenica invece mi concedo dei dolci, faccio dei dessert, delle torte, dei pudding”. Non finisce qui perché ha aggiunto che ai solidi preferisce i liquidi e che ...

