Servizio da asporto, l’amarezza di un pizzaiolo di Reino: “Così non si può” (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il pensiero del titolare di una pizzeria di Reino dopo la decisione assunta dalla Regione Campania sulla riapertura con Servizio delivery delle attività commerciali alimentari. L’opinione di Pio Calzone va ad aggiungersi a quella di un commerciante beneventano di via Napoli, raccolta da Anteprima24 nella giornata odierna “Gestisco una pizzeria a Reino, un paese di 1.000 abitanti. Volevo esprimere un mio pensiero sull’ultima ordinanza della Regione Campania che riguarda la riapertura delle pizzerie con il Servizio delivery. Grazie Presidente De Luca, ma noi a queste condizioni non siamo interessati a riaprire in data 27/04/2020. 1- Ci viene permesso di effettuare solo consegna a domicilio (Non ci interessa perché in un paese di 1000 abitanti non siamo attrezzati per il Delivery) 2- Ci ... Leggi su anteprima24 Il servizio d’asporto non piace a tutti : l’opinione di un commerciante

La vendita da asporto, che potranno effettuare tutti i ristoranti e i locali ... agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente ...

L’ipotesi è che il 4 maggio queste attività restino ancora ferme ma con la possibilità di eccezioni, come consentire la vendita da asporto per la ristorazione ... Il primo step - indicano gli esperti ...

