F1 | Charles Leclerc | “Sono nella squadra dei miei sogni Hamilton favorito | giusto il

(Di giovedì 23 aprile 2020)sta facendo notizia in questo periodo grazie alle sue doti nei videogiochi, il pilota della Ferrari ha infatti vinto due Gran Premi consecutivi del Mondiale virtuale F1 organizzato da Liberty Media ma naturalmente la quarantena lo sta mettendo a dura prova e non vede l’ora di tornare a guidare una monoposto vera. Il monegasco spera di tornare presto in pista anche se al momento non si sa quando il campionato potrà partire (si vocifera di inizio luglio in Austria) ed è in grandissima forma come ha rivelato alla Gazzetta dello Sport: “Non mi sono mai allenato come in questo periodo perché voglio farmi trovare pronto alla ripresa delle gare. In questo momento più che fare sport, simulatore, sport e cucina non è che si possa fare molto altro. Le mie giornate passano così e anche in cucina devo darmi da fare“. Il ...