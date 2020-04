Coronavirus, dai leader Ue via libera al pacchetto Mes, Bei e Sure. Sul Recovery fund solo intesa di massima, mandato alla Commissione (Di giovedì 23 aprile 2020) La quarta videoconferenza dei leader Ue dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus si chiude con il via libera al pacchetto di miSure dell’Eurogruppo – piano Bei, Sure e Mes – da 500 miliardi che dovranno essere rese operative per il primo giugno. Inoltre c’è stato un accordo comune a lavorare su un Recovery fund che è “necessario e urgente” e dovrà essere “di grandezza sufficiente”, ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. E’ stato dato l’incarico alla Commissione Ue di analizzare le necessità e di avanzare una proposta. “Sarà basato sul prossimo bilancio europeo 2021-2027”, ha confermato la presidente Ursula von der Leyen. Italia, Spagna e Francia concordano sul fatto che gli aiuti dovrebbero prendere la forma di trasferimenti a ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - dai segnali “classici” a quelli “atipici” : anche i sintomi di un’influenza intestinale possono rivelare la malattia

Al Centro Operativo Nazionale Emergenza della Croce Rossa a Roma confluiscono quasi tutte le donazioni fatte da aziende e privati per l’emergenza coronavirus, ma anche molti aiuti arrivati dalle ...

LONDRA - Qualche centinaia di sterline di rimborso in cambio della disponibilità a far da cavie nei primi test umani della pozione che il mondo attende: un vaccino contro il coronavirus. E’ iniziata ...

