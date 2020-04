Cisl | luce su importanza logistica e suoi lavoratori

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “L’attuale situazione di emergenza legata al Coronavirus ha gettatosull’deidella, dagli addetti Amazon e all’e-commerce a rider e corrieri: si tratta di persone che hanno contribuito a portare avanti il Paese in questo difficile periodo, e che spesso sono sottoposte a turni massacranti, secondo i ritmi della cosiddetta ‘del capriccio’: purtroppo non e’ una leggenda il ricorso a bottiglie di plastica per i bisogni fisiologici, in un quadro di ritmi produttivi talvolta alienanti. Questo momento di crisi ci ha insegnato che la solidarieta’ e la coesione sociale sono elementi imprescindibili: l’auspicio e’ che in questi settori si riesca, con unione e sforzo, a migliorare le condizioni di lavoro. Noi ci stiamo impegnando con il massimo dello sforzo in tal senso”. ...