Tigre depressa cammina in circolo senza fermarsi | lo zoo le cerca uno psicologo

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il video che mostra unasofferente nel minuscolo spazio esterno concessole allo Zoo di Pechino è diventato virale e suscitato indignazione. Gli zoo sono luoghi in cui i bambini amano perdersi nella possibilità di osservare alcuni degli animali più stupefacenti del nostro pianeta. Il piacere voyeuristico dell’uomo, però, schiaccia le esigenze di questi animali, … L'articoloin: lo zoo leunoNewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tigre depressa

NewNotizie

Gli utenti sono inorriditi dal vedere come sia stato ridotto il feroce predatore dalla reclusione in quello spazio angusto e criticano ferocemente i gestori dello zoo: “La tigre sembra depressa“, ...L’età della tigre non è un saggio, ma ha una grossa parte di analisi ... Carozzi condivide con questa fazione l’apprezzamento verso l’artista statunitense Lil Peep e la sua emo trap (una variante ...