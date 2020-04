San Salvatore T., Abitabile: “Preoccupazione per la gestione dell’emergenza sanitaria” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Salvatore Telesino – Il consigliere comunale di minoranza del comune di San Salvatore Telesino, Ciro Abitabile, ha espresso dubbi sull’operato dell’amministrazione comunale in tema di emergenza sanitaria. “Nella riunione consiliare tenutasi in video-conference in data 06.04.2020 – esordisce Abitabile – denunciavo al consiglio comunale la fragilità del nostro sistema e la mancanza di chiarezza sulle misure di prevenzione. Nella stessa riunione, richiedevo al sindaco una trasparente e costante comunicazione tra l’Amministrazione e la popolazione, così da poter fornire un bollettino circa l’effettiva situazione epidemiologica relativa il Comune di San Salvatore Telesino. Ad oggi, infatti, San Salvatore Telesino è tra le realtà locali con maggior numero di casi positivi (5) ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - ancora una buona notizia : guarita anche la ragazza di San Salvatore

San Salvatore Telesino - il consigliere Abitabile attacca la giunta : “Non c’è chiarezza”

Coronavirus Roma - corteo funebre a San Lorenzo per Salvatore Ricciardi : identificati i partecipanti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanTelesino – Il consigliere comunale di minoranza del comune di SanTelesino, Ciro, ha espresso dubbi sull’operato dell’amministrazione comunale in tema di emergenza sanitaria. “Nella riunione consiliare tenutasi in video-conference in data 06.04.2020 – esordisce– denunciavo al consiglio comunale la fragilità del nostro sistema e la mancanza di chiarezza sulle misure di prevenzione. Nella stessa riunione, richiedevo al sindaco una trasparente e costante comunicazione tra l’Amministrazione e la popolazione, così da poter fornire un bollettino circa l’effettiva situazione epidemiologica relativa il Comune di SanTelesino. Ad oggi, infatti, SanTelesino è tra le realtà locali con maggior numero di casi positivi (5) ...

matteosalvinimi : La chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma illuminata, col tricolore, bravo don Pietro! - Onda_Tv : Primario terapia intensiva San Salvatore: “attenzione altissima nella fase due” - BardiniLisa : @RossanelDNA @FreedomRa1958 Per vedere tutto il paesaggio... si sale a San Salvatore è da lì la vista è mozzafiato - franbar71 : style=-font-family: tahoma; font-size: 11pt; text-align: justify;-->E' morto all'ospedale San Camillo De Lellis il… - TShigetora : RT @OptimoPrincipi: The “Ludovisi' Ares, 2nd century AD - unearthed near San Salvatore in Campo in 1622. Palazzo Altemps, Rome #roman #art… -