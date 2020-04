Non è l’Arena | i telespettatori notano uno strano dettaglio alle spalle di Salvini

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Non è l’Arena, iunospdiDomenica scorsa, 19 aprile 2020, Matteoè stato ospite della trasmissione Non è l’Arena, il programma condotto su La7 da Massimo Giletti. Come spesso accade, le ospitate televisive del leader della Lega fanno discutere e non passano inosservate. In quest’occasioneera in collegamento per essere intervistato da Giletti sull’emergenza Coronavirus.spdell’ex ministro ihanno notato alcuni dettagli piuttosto particolari. Tra i libri presenti nella sua libreria, spiccano la biografia di Marco Van Basten e il testo Putinfobia. Inoltre anche un orsacchiotto con il nome di sua figlia Mirta. Ilpiù, che non è passato inosservato sui social e ha scatenato gli utenti di Twitter, ...