Cecera PD municipio XIV | “Contributo all’affitto | ritardo incomprensibile di Roma

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Migliaia dini sono in attesa di inviare il modulo per richiedere il contributo all’affitto maCapitale non ha ancora pubblicato l’avviso con l’indirizzo mail sul portale” spiega Alessioconsigliere PD del XIV. “Per questo abbiamo presentato come gruppo PD inuna Mozione urgente che verrà discussa nel consiglio in programma per dopodomani venerdì 24 indirizzata al Presidente delaffinché solleciti la Sindaca a farlo in tempi rapidissimi”. Ricordiamo che il contributo all’affitto è stato finanziato con 22 milioni di euro e approvato con una delibera regionale sin dal 9 aprile scorso e prevede un bonus per tre mensilità (pari al 60% dell’importo mensile) che può richiedere chi guadagna fino a massimo 7000 euro lorde in tre mesi ed ha perso almeno ...