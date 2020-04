Quando si ricomincia a lavorare: e calendario date fase 2 in Italia (Di martedì 21 aprile 2020) Quando si ricomincia a lavorare: e calendario date fase 2 in Italia I dati sulla diffusione dei contagi tratteggiano un quadro incoraggiante per quanto riguarda la riapertura del paese. Quando si ricomincia a lavorare? Già dopo Pasquetta dovrebbero ripartire alcune aziende. Invece, verrà concessa una maggiore libertà di circolazione per la cittadinanza in generale non prima di maggio. Quando si ricomincia a lavorare: dopo Pasquetta fase 2 al via? Subito dopo Pasquetta – a lunedì 13 aprile è fissato il termine della quarantena – potrebbe avere il via la cosiddetta fase 2: superato o quasi il periodo di emergenza, da quel momento comincerà una sorta di “convivenza” con il nuovo coronavirus. Detto ciò, che abbiano potuto sfruttare le più comuni modalità di smart working o meno, in molti cominciano ... Leggi su termometropolitico Quando ricominciano Messe e funerali? Le proposte della Chiesa - il Papa spinge per la Fase 2

