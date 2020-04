Piero Chiambretti ricorda la madre Felicita/ 1 mese dalla morte per Coronavirus

(Di mercoledì 22 aprile 2020)sui social ha dedicato un dolce pensiero allascomparsa unfa per colpa del: tanti i commenti di affetto

Piero Chiambretti sui social ha dedicato un dolce pensiero alla madre Felicita scomparsa un mese fa per colpa del Coronavirus. Il conduttore, infatti, è tra i personaggi famosi ad essersi ammalato di ...C’è chi ce l’ha fatta. Per fortuna sono sempre di più le persone che riescono a vincere la loro personale battaglia con il coronavirus. Tanta gente normale e anche vip come Piero Chiambretti e ...