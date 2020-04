Coronavirus, vigile positivo al tampone: sanificato il Comando (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un caso di contagio da Covid-19 tra il personale della Polizia Municipale è stato confermato dal tampone dell’ospedale di Caserta. E’ in corso la sanificazione degli uffici del Comando e delle autovetture di servizio. Al momento la Centrale operativa risponderà esclusivamente al numero 335 7716650. Lo comunica il Comune di Caserta che sottolinea come il dipendente non abbia alcuna sintomatologia e che il contagio è emerso nel corso di una attività di verifica sul personale del Comando, che viene effettuata quotidianamente da alcune settimane, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera di Caserta. Il caso, ritenuto sospetto sino a qualche ora fa, è stato confermato dall’esito del tampone di verifica. L’uomo è stato posto in quarantena come da protocollo sanitario ... Leggi su anteprima24 Vigile urbano positivo al coronavirus : chiusa la stazione di Ostia

Maggiore Giancarlo Magalli - vigile urbano ai posti di blocco durante l’emergenza coronavirus

Coronavirus - muore Vigile del Fuoco di Catania : aveva 50 anni (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un caso di contagio da Covid-19 tra il personale della Polizia Municipale è stato confermato daldell’ospedale di Caserta. E’ in corso la sanificazione degli uffici dele delle autovetture di servizio. Al momento la Centrale operativa risponderà esclusivamente al numero 335 7716650. Lo comunica il Comune di Caserta che sottolinea come il dipendente non abbia alcuna sintomatologia e che il contagio è emerso nel corso di una attività di verifica sul personale del, che viene effettuata quotidianamente da alcune settimane, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera di Caserta. Il caso, ritenuto sospetto sino a qualche ora fa, è stato confermato dall’esito deldi verifica. L’uomo è stato posto in quarantena come da protocollo sanitario ...

zazoomnews : Coronavirus vigile positivo al tampone: sanificato il Comando - #Coronavirus #vigile #positivo - cronacacaserta : Coronavirus. Vigile di Caserta positivo, si attende la conferma - casertafocus : CORONAVIRUS – Caso sospetto di contagio per un vigile di Caserta dopo un controllo di routine, disposta la sanifica… - Frischi9 : Mi sembra che oltre a essere prepotente anche il 'vigile' nn abbia rispettato le distanze di sicurezza ..anzi si av… - bernadettethebe : RT @Antonio_Grassia: Per il vice ministro #sileri dal 4 maggio si potrà correre per non più di 40 minuti. Il vigile che effettuerà il contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vigile Coronavirus, a Torino i vigili fermano un vigilantes che corre a sventare un furto La Stampa Muore un’altra ex ospite della struttura per anziani di Soleto: i decessi salgono a 16. Era ricoverata a Lecce

Morti silenziose, senza funerali al tempo del covid-19. La signora era infetta ed era una delle 20 ospiti rimaste su oltre 80 persone: molti sono stati trasferiti negli ospedali. La RSA di Soleto è ...

Fase due per sale gioco e scommesse: prime soluzioni innovative

Per questo c'è chi pensava addirtitura all'impiego di un qualcosa di simile a un “vigile urbano” per dirigere il traffico interno ... insieme a tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie per il ...

Morti silenziose, senza funerali al tempo del covid-19. La signora era infetta ed era una delle 20 ospiti rimaste su oltre 80 persone: molti sono stati trasferiti negli ospedali. La RSA di Soleto è ...Per questo c'è chi pensava addirtitura all'impiego di un qualcosa di simile a un “vigile urbano” per dirigere il traffico interno ... insieme a tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie per il ...