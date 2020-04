“Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico. Niente mascherine”: il vicepresidente Fifa chiarisce (Di lunedì 20 aprile 2020) Victor Montagliani, vicepresidente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento per parlare della ripartenza del calcio: “Quando i tifosi potranno tornare allo stadio? Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico. Per quest’anno credo sia molto difficile ma vale anche per gli altri sport. La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano dobbiamo tornare alla vita normale. Ma se il calcio ha sempre fatto quello che ha voluto, stavolta deve attenersi a quello che diranno le autorità sanitarie e governative”. Chiarimenti anche sull’eventualità che i calciatori indossino mascherine, come ipotizzato da qualcuno: “Giocatori in campo con la mascherina? Se si deve giocare a calcio così, meglio di no, è qualcosa che va un po’ troppo al di là della normalità. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 aprile 2020) Victor Montagliani, vicepresidente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento per parlare della ripartenza del calcio: “Quando i tifosi potranno tornare allo stadio? Personalmente nonnelcon. Per quest’anno credo sia molto difficile ma vale anche per gli altri sport. La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano dobbiamo tornare alla vita normale. Ma se il calcio ha sempre fatto quello che ha voluto, stavolta deve attenersi a quello che diranno le autorità sanitarie e governative”. Chiarimenti anche sull’eventualità che i calciatori indossino mascherine, come ipotizzato da qualcuno: “Giocatori in campo con la mascherina? Se si deve giocare a calcio così, meglio di no, è qualcosa che va un po’ troppo al di là della normalità. ...

matteosalvinimi : Nella Milano del Pd, italiani in casa, spacciatori extracomunitari in strada. Onore a @brumottistar per i rischi ch… - WeAreTennisITA : Novak Djokovic contro l'eventuale vaccinazione per tornare a giocare a tennis. ?? “Personalmente sono contrario al… - BeppeSala : Personalmente mi auguro che questo cambio di rotta di Regione Lombardia non sia stata solo l'esecuzione di una rich… - CalcioWeb : ???? 'Personalmente non vedo partite con pubblico nel 2020': i chiarimenti del vicepresidente della #FIFA… - m_starnini : @elencomelli @Alberto_Gerli @L_Economia @jacopogiliberto @RudiBressa @GiaSilvestrini @alebeulcke @ap_legambiente… -

Ultime Notizie dalla rete : “Personalmente non Gemonio: «Diteci cos'è successo» La Prealpina