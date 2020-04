Liquidità, Dadone: “Accordo tra Sace e Abi sulle linee guida per la piattaforma”. Gestirà le domande di prestiti sopra i 25mila euro (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel giorno in cui le banche cominciano a concedere i prestiti sotto i 25mila euro garantiti al 100% dal Fondo Pmi, arriva la notizia dell’accordo tra la Sace e l’Abi sul manuale operativo che fornisca chiarimenti su tutte le procedure che le banche dovranno utilizzare per i prestiti con garanzie pubbliche a favore delle grandi aziende e quindi di importo superiore. È la seconda gamba dell’operazione messa in campo dal governo con il decreto liquidità per dare ossigeno alle imprese bloccate dall’emergenza coronavirus. “Nella notte si è arrivati ad ottenere le linee guida per la piattaforma. E’ un segnale”, ha annunciato questa mattina la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, su Rtl 102.5. “Non so quanto dovranno aspettare gli imprenditori” per avere accesso alla liquidità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel giorno in cui le banche cominciano a concedere i prestiti sotto i 25mila euro garantiti al 100% dal Fondo Pmi, arriva la notizia dell’accordo tra lae l’Abi sul manuale operativo che fornisca chiarimenti su tutte le procedure che le banche dovranno utilizzare per i prestiti con garanzie pubbliche a favore delle grandi aziende e quindi di importo superiore. È la seconda gamba dell’operazione messa in campo dal governo con il decreto liquidità per dare ossigeno alle imprese bloccate dall’emergenza coronavirus. “Nella notte si è arrivati ad ottenere leper la piattaforma. E’ un segnale”, ha annunciato questa mattina la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana, su Rtl 102.5. “Non so quanto dovranno aspettare gli imprenditori” per avere accesso alla liquidità ...

Agenzia_Ansa : Al via maxi operazione liquidità. Patuelli: 'Non andate nelle filiali. Le richieste di informazioni e le domande di… - PaoloX68 : RT @Agenzia_Ansa: Al via maxi operazione liquidità. Patuelli: 'Non andate nelle filiali. Le richieste di informazioni e le domande di prest… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Al via maxi operazione liquidità. Patuelli: 'Non andate nelle filiali. Le richieste di informazioni e le domande di prest… - soniabetz1 : RT @Agenzia_Ansa: Al via maxi operazione liquidità. Patuelli: 'Non andate nelle filiali. Le richieste di informazioni e le domande di prest… - matteonerini : RT @Agenzia_Ansa: Al via maxi operazione liquidità. Patuelli: 'Non andate nelle filiali. Le richieste di informazioni e le domande di prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Liquidità Dadone Liquidità, Dadone: “Accordo tra Sace e Abi sulle linee guida per la piattaforma” Il Fatto Quotidiano