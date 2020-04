L’appello di PiùEuropa per far gestire all’Unione europea le emergenze sanitarie (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Unione europea deve creare un organismo che governi le grandi emergenze sanitarie superando così i limiti degli Stati nazione. Perché, come dimostra la pandemia Covid19, nessuno può farcela da solo. È questo l’obiettivo della petizione lanciata da Più Europa, il movimento guidato da Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, che vede tra i primi firmatari dirigenti ed esperti della sanità, professori universitari, sindaci, economisti e personalità del mondo della cultura, come Carlo Cottarelli, Dacia Maraini, Marco Cappato, Philippe Daverio, Anna Finocchiaro, Oscar Giannino, Federico Pizzarotti, Gabriele Albertini, Elsa Fornero, Alessandro De Nicola, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Riccardo Puglisi. In particolare, i sottoscrittori dell’appello chiedono che l’Italia si faccia promotrice, verso gli altri Stati ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Unionedeve creare un organismo che governi le grandisuperando così i limiti degli Stati nazione. Perché, come dimostra la pandemia Covid19, nessuno può farcela da solo. È questo l’obiettivo della petizione lanciata da Più Europa, il movimento guidato da Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, che vede tra i primi firmatari dirigenti ed esperti della sanità, professori universitari, sindaci, economisti e personalità del mondo della cultura, come Carlo Cottarelli, Dacia Maraini, Marco Cappato, Philippe Daverio, Anna Finocchiaro, Oscar Giannino, Federico Pizzarotti, Gabriele Albertini, Elsa Fornero, Alessandro De Nicola, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Riccardo Puglisi. In particolare, i sottoscrittori dell’appello chiedono che l’Italia si faccia promotrice, verso gli altri Stati ...

Linkiesta : L’appello di @Piu_Europa per far gestire all’Unione europea le emergenze sanitarie. Tra i firmatari @marcocappato,… - SimoneZanetti85 : RT @Linkiesta: L’appello di @Piu_Europa per far gestire all’Unione europea le emergenze sanitarie. Tra i firmatari @marcocappato, @Philippe… - giampietrogiova : RT @christianrocca: L’appello di PiùEuropa per far gestire all’Unione europea le emergenze sanitarie - ivan_rocca1 : RT @Linkiesta: L’appello di @Piu_Europa per far gestire all’Unione europea le emergenze sanitarie. Tra i firmatari @marcocappato, @Philippe… - sam2itta : RT @christianrocca: L’appello di PiùEuropa per far gestire all’Unione europea le emergenze sanitarie -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello PiùEuropa