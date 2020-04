Lopalco: "Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia" (Di domenica 19 aprile 2020) In Italia i dati dicono che “non è una Discesa molto rapida” quella della pandemia da Coronavirus perché “per spegnere il fuoco ci vuole più tempo. La Discesa è molto più lenta dalla salita in Italia”. Lo ha spiegato il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore della task force regionale, conversando in diretta Facebook con il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.“In Puglia - ha proseguito Lopalco - la situazione è simile, ovviamente con numeri molto più bassi per fortuna. Il numero dei casi non è fortunatamente paragonabile a quello del Nord Italia. Siamo stati favoriti dal ritardo nell’arrivo del contagio e abbiamo quindi avuto qualche settimana per prepararci. Vorrei qui rimarcare anche lo sforzo della Regione per sistemare gli ospedali, uno ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Pierluigi Lopalco : “La discesa dei contagi è lenta - nella fase 2 bisognerà limitare il contatto con persone di altri nuclei familiari”

Coronavirus - i numeri in chiaro. Lopalco : «La discesa della curva dei contagi è lenta. Il virus circola ancora con una certa intensità»

Emergenza Covid-19 - l’epidemiologo Lopalco “La Puglia si prepari alla fase 2 - la discesa sta arrivando” (Di domenica 19 aprile 2020) In Italia i dati dicono che “non; unamolto rapida” quella della pandemia da Coronavirus perché “per spegnere il fuoco ci vuole più. La; molto piùdalla salita in Italia”. Lo ha spiegato il professore Pierluigi, epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore della task force regionale, conversando in diretta Facebook con il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.“In Puglia - ha proseguito- la situazione; simile, ovviamente con numeri molto più bassi per fortuna. Il numero dei casi non; fortunatamente paragonabile a quello del Nord Italia. Siamo stati favoriti dal ritardo nell’arrivo delo e abbiamo quindi avuto qualche settimana per prepararci. Vorrei qui rimarcare anche lo sforzo della Regione per sistemare gli ospedali, uno ...

HuffPostItalia : Lopalco: 'Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia' - evokofficial : RT @HuffPostItalia: Lopalco: 'Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Lopalco: 'Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia' - RRmpinero : RT @HuffPostItalia: Lopalco: 'Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia' - cdghietta : RT @HuffPostItalia: Lopalco: 'Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia' -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Discesa Puglia, Lopalco: discesa contagi lenta, serve tempo «Saranno effettuati 8mila test sierologici. L'Istat fornirà la lista» La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, Lopalco dialoga con Salvemini: “Fase 2 diversa tra regioni solo se si chiudono i confini”

L’andamento della curva “I dati dimostrano che la curva epidemica è in discesa – esordisce il prof. Lopalco. Ma naturalmente la discesa è molto lenta: spegnere un incendio non è come appiccarlo. In ...

Lopalco: "Discesa contagi lenta, serve tempo. Non è il momento di abbassare la guardia"

La discesa è molto più lenta dalla salita in Italia”. Lo ha spiegato il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore della task force regionale, conversando in ...

L’andamento della curva “I dati dimostrano che la curva epidemica è in discesa – esordisce il prof. Lopalco. Ma naturalmente la discesa è molto lenta: spegnere un incendio non è come appiccarlo. In ...La discesa è molto più lenta dalla salita in Italia”. Lo ha spiegato il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore della task force regionale, conversando in ...