La caccia della Lega a Walter Ricciardi per un tweet su Trump (Di domenica 19 aprile 2020) Walter Ricciardi, rappresentante italiano all’OMS e consulente del governo sull’emergenza Coronavirus, finisce nei guai per un tweet in cui ha commentato scrivendo “beloved” un tweet di Michael Moore in cui il regista invitava a casa sua il giorno dopo le elezioni a festeggiare prendendo a cazzotti un pupazzo di Trump. November 3. Right around 8pm ET. Party’s at my place. All are welcome. https://t.co/58WBbKKLOD pic.twitter.com/qsyYfMzyVH — Michael Moore (@MMFlint) April 19, 2020 La caccia della Lega a Walter Ricciardi per un tweet su Trump Il tweet di Ricciardi, pubblicato la notte scorsa, è finito subito nel mirino della Lega: “E’ vergognoso che in un momento così drammatico per l’Italia e per il mondo, l’ex attore e consulente del governo Walter Ricciardi pubblichi un tweet che invita simbolicamente ad ... Leggi su nextquotidiano La schiacciata : l’impasto della focaccia croccante si prepara in 10 minuti!

