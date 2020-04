Coronavirus maggio | l’ISS | “Non ci saranno casi zero a breve”

fattoquotidiano : Coronavirus, Buffagni: “Modello lombardo ha fallito, in Veneto la gestione ha agevolato. Chi dice di “riaprire il 4… - AzzolinaLucia : A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole mentre il Paese conta oltre 500… - Agenzia_Ansa : Fontana: 'Noi siamo pronti a riaprire dal 4 maggio se c'è ok dalla scienza' #Covid_19 #ANSA - claudiopanarel7 : Caro Presidente @VincenzoDeLuca, il lavoro di resistenza sta andando bene e da frutti. Non molli ora, a dire di tan… - Maria33759436 : RT @TgrSicilia: Coronavirus Sicilia, Le proposte della regione per la fase due. Riunito il comitato scientifico, l'intenzione della giunta… -

Coronavirus maggio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus maggio