Roma, incidente mortale in piazza delle Medaglie d’Oro: 76enne in fila alla posta travolta e uccisa (Di giovedì 16 aprile 2020) L'anziana signora si trovava in fila alle poste secondo quanto raccontato da Marco Visconti, consigliere d'opposizione del XIV Municipio, quando è stata investita da una Mercedes al volante della quale si trovava un uomo di 43 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile e la donna è deceduta. Ora è al vaglio la posizione del conducente. Leggi su fanpage Incidente stradale per l’ex giocatore della Roma John Arne Riise

Pauroso incidente per l’ex Roma Riise : in ospedale insieme alla figlia -VIDEO

Roma - incidente durante lavori stradali a Velletri : grave operaio (Di giovedì 16 aprile 2020) L'anziana signora si trovava inalle poste secondo quanto raccontato da Marco Visconti, consigliere d'opposizione del XIV Municipio, quando è stata investita da una Mercedes al volante della quale si trovava un uomo di 43 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile e la donna è deceduta. Ora è al vaglio la posizione del conducente.

Rog_2 : @generacomplotti @tanzmax Anche l'ebola è apparso in natura, non è artificiale, ma se lo studi in laboratorio a Rom… - retesoletv : Tragedia nel quartiere Balduina di @Roma: investita e uccisa da un'automobile un'anziana in fila alla posta.… - ercazzaronero : RT @astralmobilita: ??? #SS148 #Pontina #incidente rimosso tra #ViadeiRutuli e #ViaLaurentina in direzione #Roma, traffico regolare @Emerg… - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente rimosso tra #ViadeiRutuli e #ViaLaurentina in direzione #Roma, traffico regolare… - astralmobilita : ???? [AGG] #SS148 #Pontina code per #incidente tra #ViadeiRutuli e #ViaLaurentina in direzione #Roma, si tratta di u… -