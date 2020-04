Cyberpunk 2077 ci presenta una delle megacorporazioni più influenti di Night City, ecco l'Arasaka Corp (Di giovedì 16 aprile 2020) CD Projekt RED ha già introdotto alcune gan e organizzazioni che popoleranno il mondo dell'attesissimo Cyberpunk 2077 e ora hanno rivelato un'altra fazione.La rivelazione è stata fatta attraverso Twitter e presenta l'Arasaka Corp, una società nota per fornire servizi di sicurezza, servizi bancari e legali.Questa fazione è anche focalizzata sulla produzione di armi e veicoli comuni tra la polizia e le forze di sicurezza.Leggi altro... Leggi su eurogamer La Night City di Cyberpunk 2077 è stata ricreata in 3D da un fan

