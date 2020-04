Coronavirus, scoperti sei nuovi ceppi simili al Covid-19 dai pipistrelli (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli scienziati hanno scoperto sei nuovi Coronavirus nei pipistrelli appartenenti alla stessa famiglia del virus SARS-CoV2 che è alla base della pandemia mondiale. Il team, del Global Health Program di Smithsonian, ha scoperto i Coronavirus nei pipistrelli in Myanmar, segnando la prima volta che questi virus sono stati rilevati in qualsiasi parte del mondo. Sebbene non sia chiaro se i virus siano a rischio di infezione nell’uomo, i ricercatori sperano che i risultati aiuteranno a migliorare il rilevamento, la prevenzione e la risposta al Coronavirus. Sei nuovi Coronavirus: lo studio sui pipistrelli, cosa significa questo studio e come può aiutarci Marc Valitutto, che ha guidato lo studio, ha dichiarato: “Le pandemie virali ci ricordano quanto la salute umana sia strettamente connessa alla salute della fauna selvatica e dell’ambiente. In tutto il mondo, gli ... Leggi su italiasera Coronavirus - scoperti nuovi contagi in altre sei Rsa in provincia di Arezzo dopo i morti di Bucine e Montevarchi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperti Coronavirus, scoperti nuovi contagi in altre sei Rsa in provincia di Arezzo dopo i morti di Bucine e Montevarchi Open Asl: "Ospedale di Vasto, 12 contagiati. Un medico e 3 infermieri asintomatici in isolamento"

Sono 12 i dipendenti dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto contagiati dal Covid-19. È la Asl Lanciano-Vasto-Chieti a ... asintomatici che probabilmente non sarebbero mai stati scoperti. In ...

Coronavirus, le ragioni del picco in Lombardia. Guerra (Oms): “Poca assistenza territoriale”. Vineis (Css): “Ospedali focolai”

si è scoperta quasi totalmente sguarnita dal punto di vista dell’assistenza sul territorio. E se la prima può permettere a un sistema di reggere sul fronte della cura, non può fare altrettanto sul ...

