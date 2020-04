Coronavirus, Cnn: “Intelligence Usa indaga sull’ipotesi della creazione in laboratorio a Wuhan” (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli 007 Usa stanno esaminando, tra le possibilità, anche quella che vedrebbe il Coronavirus nato in un laboratorio di Wuhan e poi diffusosi a causa di un incidente. Dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo Coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Ieri il Wp aveva riportato la notizia di due cable di diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan. L'articolo Coronavirus, Cnn: “Intelligence Usa indaga sull’ipotesi della creazione in laboratorio a Wuhan” proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews Coronavirus - Cnn : “Intelligence Usa indaga su ipotesi laboratorio di Wuhan”. Ma per gli scienziati Covid è nato in natura

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Cnn : “Usa indagano ipotesi laboratorio di Wuhan”

Coronavirus - Cnn "Usa stop aiuti sanitari a alleati"/ Poche mascherine e respiratori (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli 007 Usa stanno esaminando, tra le possibilità, anche quella che vedrebbe ilnato in undi Wuhan e poi diffusosi a causa di un incidente. Dirigenti dell’intelligence Usa esicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovosia nato, più che in un mercato, in undi Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Ieri il Wp aveva riportato la notizia di due cable di diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze deldi virologia di Wuhan. L'articolo, Cnn: “Intelligence Usasull’ipotesiina Wuhan” proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

Agenzia_Ansa : Cnn, gli Usa indagano su ipotesi di un incidente in un laboratorio a Wuhan #Coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cnn: 'Usa indagano ipotesi laboratorio di Wuhan' #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Cnn: “Intelligence Usa indaga indaga su ipotesi laboratorio di Wuhan”. Ma per gli scienziati Covid è d… - sparviero77 : Coronavirus, Cnn: “Intelligence Usa indaga su ipotesi laboratorio di Wuhan”. Ma per gli scienziati il Covid è nato… - ColleenHenley : RT @silverncopper: Chris Cuomo's wife, Cristina Cuomo, diagnosed with coronavirus - CNN -