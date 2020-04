Calciomercato Lazio, su Milinkovic-Savic PSG e United (Di giovedì 16 aprile 2020) Calciomercato Lazio, su Milinkovic-Savic Paris Saint-Germain e United: ma il giocatore vuole rimanere in biancoceleste Le sirene di mercato continuano a suonare, ma Milinkovic-Savic e la Lazio vogliono continuare questo percorso insieme, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il centrocampista serbo continua ad essere corteggiato dai grandi club, ma la sua ambizione è quella di rimanere. Il suo futuro – si legge – potrà essere ancora nella capitale. Al momento anche l’emergenza coronavirus frena la partenza del giocatore che potrebbe scegliere ancora la Lazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Lazio - sogno Insigne con i soldi della Champions

Calciomercato Lazio : depositati i rinnovi di Lulic e Parolo

Bonaventura al Torino?/ Calciomercato : pronto l'assalto al rossonero - Lazio superata (Di giovedì 16 aprile 2020), suParis Saint-Germain e: ma il giocatore vuole rimanere in biancoceleste Le sirene di mercato continuano a suonare, mae lavogliono continuare questo percorso insieme, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il centrocampista serbo continua ad essere corteggiato dai grandi club, ma la sua ambizione è quella di rimanere. Il suo futuro – si legge – potrà essere ancora nella capitale. Al momento anche l’emergenza coronavirus frena la partenza del giocatore che potrebbe scegliere ancora la. Leggi su Calcionews24.com

LazionewsEu : Buongiorno laziali, ecco i titoli di oggi sulla nostra #Lazio! #sslazio #ForzaLazio #calcio #Calciomercato… - Fantacalcio : Calciomercato Lazio: per Milinkovic corsa a due in estate - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Arsenal, prendi il top-player della Lazio al posto di Ozil!: In questa stagione è stato tra i pro… - NonEvoluto : #WhatsApp Alle note #Lazio e #Torino, anche #Parma, #Verona, #Fiorentina e #Brescia si sono aggiunte all'elenco dei… - infoitsport : Calciomercato Lazio, Giroud fa rotta verso Milano: l'Inter l'ha sedotto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, a volte ritornano: Jemerson proposto ai biancocelesti La Lazio Siamo Noi Calciomercato Lazio, su Milinkovic-Savic PSG e United

Le sirene di mercato continuano a suonare, ma Milinkovic-Savic e la Lazio vogliono continuare questo percorso insieme, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il centrocampista ...

Brocchi: "Mastalli, Crociata e Vido talenti importanti. Matri e Kakà potevano venire al Monza"

Tutti nel calcio hanno un direttore che ti stima o stravede per te. Gattuso al Milan ha avuto l'occasione in prima squadra perché c'era un direttore come Mirabelli che stravedeva per lui. Idem Inzaghi ...

Le sirene di mercato continuano a suonare, ma Milinkovic-Savic e la Lazio vogliono continuare questo percorso insieme, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il centrocampista ...Tutti nel calcio hanno un direttore che ti stima o stravede per te. Gattuso al Milan ha avuto l'occasione in prima squadra perché c'era un direttore come Mirabelli che stravedeva per lui. Idem Inzaghi ...