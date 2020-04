Audi A1 Citycarver - La 35 TFSI da 150 CV entra a listino (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'Audi introduce una nuova variante della A1 Citycarver nei listini italiani: si tratta della 35 TFSI, che viene proposta con prezzi a partire da 27.450 euro. La vettura adotta il 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm disponibile con cambio manuale o automatico s tronic, che affianca quindi il 1.0 TFSI da 95 o 116 CV già disponibile (25 e 30 TFSI). La A1 Citycarver 35 TFSI tocca i 100 km/h da fermo in 8,2 secondi e raggiunge i 220 km/h di punta massima. Il sistema Cylinder On Demand (Cod) contribuisce inoltre a ottimizzare i consumi, che si attestano su valori compresi tra 6,2 e 6,7 l/100 km e 141-151 g/km di CO2 nel ciclo Wltp. Tre varianti per il 1.5 benzina. L'allestimento Citycarver include l'assetto rialzato di 40 mm, sospensioni con taratura dedicata, paraurti e parafanghi specifici con finiture a contrasto e pneumatici con spalla più alta. Le sospensioni a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'introduce una nuova variante della A1nei listini italiani: si tratta della 35, che viene proposta con prezzi a partire da 27.450 euro. La vettura adotta il 1.5da 150 CV e 250 Nm disponibile con cambio manuale o automatico s tronic, che affianca quindi il 1.0da 95 o 116 CV già disponibile (25 e 30). La A135tocca i 100 km/h da fermo in 8,2 secondi e raggiunge i 220 km/h di punta massima. Il sistema Cylinder On Demand (Cod) contribuisce inoltre a ottimizzare i consumi, che si attestano su valori compresi tra 6,2 e 6,7 l/100 km e 141-151 g/km di CO2 nel ciclo Wltp. Tre varianti per il 1.5 benzina. L'allestimentoinclude l'assetto rialzato di 40 mm, sospensioni con taratura dedicata, paraurti e parafanghi specifici con finiture a contrasto e pneumatici con spalla più alta. Le sospensioni a ...

Con il debutto a listino della versione 1.5 TFSI da 150 cavalli, il crossover A1 citycarver potrà dare ai clienti Audi un’iniezione aggiuntiva di aggressività sportiva. Il 4 cilindri da 1.498 ...

La nuova motorizzazione è disponibile sia con cambio manuale a sei marce, sia con l'automatico s tronic a sette rapporti ...

