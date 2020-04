“Spettacolari!” David Lee e Louis Tomas | come sono diventati i figli di Alena Seredova e

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 aprile 2020)è incinta. A dare l’annuncio lei stessa lo scorso gennaio sul suo profilo Instagram. “Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, si leggeva nel post. Nella foto la showgirl metteva in evidenza la pancia con le mani con il compagno che la abbracciava. In un altro messaggio in ceco, l’ex moglie di Gigi Buffon scrive: “Una cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa. Ora è il nostro amore e non vediamo l’ora”. La notizia era stata data dall’ex modella anche in televisione. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,aveva fatto il suo ingresso in studio con il pancino di sei mesi e aveva raccontato la nuova gravidanza. “al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia ...