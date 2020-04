Segni misti tra le borse europee Cauta Milano

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Finale di seduta concontrastanti per le principali, dove Piazza Affari ha concluso gli scambi in calo sulla performance negativa registrata dalle banche, con lo spread del rendimento fra i titoli decennali italiani e tedeschi oggi di nuovo in allargamento. A due velocità gli altri listini del Vecchio Continente, mentre gli investitori continuano a ragionare sull’impatto della pandemia da coronavirus sulle economie mondiali. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,096. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.736,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,58%, scendendo fino a 21,16 dollari per barile. Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +215 punti base, aumentando di 22 punti base, mentre il BTP con ...