Ripresa Serie A, quattro punti per ripartire: la Figc detta le regole (Di martedì 14 aprile 2020) La Serie A potrebbe ripartire, ma solamente rispettando le quattro regole della Figc dettate nel protocollo: ecco di cosa si tratta La Ripresa della Serie A potrebbe avvenire al termine dell’emergenza Coronavirus, ma solamente rispettando importanti regole per la salute pubblica. Dalla Figc arriva un protocollo fatto di quattro regole da rispettare per ripartire nella sicurezza totale. Come spiega Sky Sport, il protocollo, che verrà presentato dalla Federcalcio, prevede i seguenti quattro punti: «il giorno della Ripresa degli allenamenti verrà stabilito dal Governo, il luogo della Ripresa, l’identificazione del gruppo squadra, la sanificazione degli ambienti e i comportanti da adottare». Ogni squadra sarà inoltre divisa in tre gruppi: i guariti dopo la malattia con sintomi gravi, i guariti dopo la malattia lieve, gli individui mai contagiati. ... Leggi su calcionews24 Resp. Ticket One : "Barca-Napoli? Già rimborsati il 78% dei tifosi. Sulla ripresa della Serie A..."

