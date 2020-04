Pasquetta amara per 3 ragazzi milanesi

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 aprile 2020) Il decreto “io resto in casa” non ha fermato tutta la popolazione milanese, qualcuno ha cercato di fare il furbetto. 3italiani tra i 24 e i 34 anni sono stati notati al parco Nord a Milano Lunedì 13 Aprile dagli agenti in moto della polizia. alla richiesta dei documenti 2si sono mostrati collaborativi, ma un terzo, un italiano di 31 anni ha manifestato sintomi di intolleranza. Dapprima ha rifiutato di consegnare il documento agli agenti, poi mostrandolo a distanza ha cercato di non farlo leggere. Appurato che i giovani non avevano un motivo valido per essere al di fuori delle loro abitazioni, la polizia ha provveduto a multarli, a quel punto il giovane trentunenne ha cominciato ad inveire contro le forze dell’ordine procurandosi un ulteriore denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce L'articoloper 3. ...