sportli26181512 : 'La #Roma in pressing per Diego Costa. È corsa a due col Napoli': Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo… - ReteSport : Il Mundo Deportivo è sicuro: la Roma vuole Diego Costa per avere una valida alternativa a Dzeko. C'è la concorren… - Yuri2852011 : @marifcinter Griezmann giocatore di 2 fascia ,in chiara fase down ,per un top giovane in acesca ,ma siamo sul mundo… - paperomanista : Secondo il Mundo Deportivo, la corsa per accaparrarsi Diego #Costa nella prossima sessione di mercato è ormai ristr… - MundoNapoli : Mundo Deportivo: derby italiano per l’acquisto di Diego Costa -

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo Calciomercato Juventus, Mundo Deportivo: 'Ronaldo potrebbe tornare al Real' Blasting News Italia Mundo Deportivo - Napoli su Diego Costa: l'attaccante lascerà l'Atletico Madrid

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo fa sapere che la punta potrebbe ripartire dalla Serie A: oltre al Napoli, sul calciatore c'è anche la Roma oltre ad alcune opzioni come Cina o Brasile. Ma la sua ...

Napoli, Diego Costa è un obiettivo: corsa con la Roma per lo spagnolo

Data per certa la sua partenza, c'è da capire ora la sua destinazione: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la nuova casa di Diego Costa potrebbe anche essere la Serie perché e Roma ci pensano ...

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo fa sapere che la punta potrebbe ripartire dalla Serie A: oltre al Napoli, sul calciatore c'è anche la Roma oltre ad alcune opzioni come Cina o Brasile. Ma la sua ...Data per certa la sua partenza, c'è da capire ora la sua destinazione: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la nuova casa di Diego Costa potrebbe anche essere la Serie perché e Roma ci pensano ...