Cosa riapre e cosa no dal 14 aprile in Italia

Leggi su wired

(Di martedì 14 aprile 2020) (foto: Marco Di Lauro/Getty Images)Nella conferenza stampa tenutasi il 10, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha disposto la proroga delle misure di contenimento del Covid-19 fino al 3 maggio. Per alcune esercizi, però, la quarantena termina il 14. Un piccolo segnale positivo in vista della “fase due” in cui, con gradualità, dovrebbero riprendere gran parte delle attività produttive del nostro paese. Infatti, la data del 14segna l’inizio di un periodo di transizione – come è stato definito dal comitato scientifico – in cui si gettano le basi per un rilancio futuro più ampio all’insegna del rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale. Tra i negozi che beneficeranno dei provvedimenti contenuti nel nuovo decreto ci sono librerie, cartolibrerie e negozi per l’infanzia, ...