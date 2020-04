Pasqua, oltre 270mila controlli e quasi 14mila sanzionati a Pasqua (Di lunedì 13 aprile 2020) oltre 270mila controlli e quasi 14mila sanzionati a Pasqua. È questo il bilancio del monitoraggio sul rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. In particolare, secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri sono state 213.565 le persone e 60.435 le attività sottoposte a controllo e 13.756 i cittadini e 121 i negozianti sanzionati. Per 100 è scattata invece la denuncia per false dichiarazioni e per 19 positivi al virus quella per violazione della quarantena. Infine sono stati 16 i negozi chiusi e 31 quelli per i quali è stata disposta la sospensione provvisoria dell’attività. L'articolo Pasqua, oltre 270mila controlli e quasi 14mila sanzionati a Pasqua Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia Coronavirus - nel week di Pasqua oltre 26mila sanzioni : solo domenica 14mila italiani multati

“C'è stato un solo contagio nella settimana prima di Pasqua. Ci aspetta ancora un lungo periodo di rigore ma lo affrontiamo ... specie quelle con minori che hanno l'evidente necessità, oltre che il ...

Chieti. Sono oltre 30mila le famiglie che non hanno voluto rinunciare ai sapori della campagna portando l’agriturismo a casa grazie al servizio di consegna pasti a domicilio organizzato dagli ...

