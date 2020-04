Frey | «Ripresa Serie A? Salute dei giocatori al primo posto»

(Di lunedì 13 aprile 2020) Sebastian, ex portiere della Fiorentina, ha espresso il suo parere in merito alla possibiledellaA. Ecco le sue parole Intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television, Sebastianha parlato della possibilità di ritornare in campo per i calciatori diA. «In questo periodo ladi tutti ideve essere messa al. Siamo prima di tutto essere degli esseri umani, poi se c’è una soluzione ben venga». Leggi su Calcionews24.com

