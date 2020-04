Coronavirus, i morti e i contagiati in Italia (Di domenica 12 aprile 2020) Emergenza Coronavirus, più di 100.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 12 aprile Anche nel giorno di Pasqua riflettori puntati sul consueto aggiornamento ad opera della Protezione Civile sui contagi e le vittime in Italia. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino dell’11 aprile Con le misure restrittive prorogate fino al prossimo 3 maggio, i riflettori restano puntati sulla conferenza stampa ad opera della Protezione Civile per conoscere l’andamento del contagio. Attualmente positivi 100.269 (+1.996 nelle ultime ventiquattro ore) 619 nuovi deceduti nelle ultime ventiquattro ore. Totale guariti 32.534 (2.079 nelle ultime ventiquattro ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 530.000 casi negli USA - si va verso i 21.000 morti : “Se il lockdown fosse iniziato prima - avremmo salvato delle vite”

Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa verso i 21 mila morti. In Europa i decessi salgono a 75mila

Coronavirus - ultime notizie : Boris Johnson dimesso. Nel mondo 1 - 7 milioni di casi. Usa - altri 1.920 morti in 24 ore. In Europa i decessi salgono a 75mila (Di domenica 12 aprile 2020) Emergenza, più di 100.000 attualmente positivi in: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenzain: il bollettino del 12 aprile Anche nel giorno di Pasqua riflettori puntati sul consueto aggiornamento ad opera della Protezione Civile sui contagi e le vittime in. Emergenzain: il bollettino dell’11 aprile Con le misure restrittive prorogate fino al prossimo 3 maggio, i riflettori restano puntati sulla conferenza stampa ad opera della Protezione Civile per conoscere l’andamento del contagio. Attualmente positivi 100.269 (+1.996 nelle ultime ventiquattro ore) 619 nuovi deceduti nelle ultime ventiquattro ore. Totale guariti 32.534 (2.079 nelle ultime ventiquattro ...

lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - fattoquotidiano : Coronavirus, “omicidio ed epidemia colposa”: indagato il dg del Pio Albergo Trivulzio per le oltre 100 morti nella… - sofonisba55 : RT @lorepregliasco: Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi. Ta… - PulitiElena : RT @emmevilla: ?????? #COVID19: pensavo che ormai fosse chiaro, ma vedo ancora centinaia di persone che si chiedono perché la letalità apparen… -