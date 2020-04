Billy Costacurta e Martina Colombari | 25 anni di amore imperfetto | «Grazie per ogni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 12 aprile 2020) «Grazie Martina per questo sorriso che, da quasi 25 anni, mi regali ogni mattina». Billy Costacurta ha scelto un selfie fuori fuoco per raccontare quanto Martina Colombari gli abbia cambiato la vita. «Grazie», ha scritto, perché «il tuo sorriso rende le mie giornate più serene». L’ex Miss Italia, che sul proprio profilo Instagram ha ricondiviso la foto dell’uomo sposato nel 2004, ha commentato la dichiarazione estemporanea di Costacurta con cuoricini di diverso colore. Le parole, le ha tenute per sé, per festeggiare in silenzio uno degli amori più longevi dello spettacolo italiano.