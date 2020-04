Mes, la lezione di Giuseppe Conte alle bufale di Salvini e Meloni (Di sabato 11 aprile 2020) Avrete seguito la lezione politica, di civiltà e direi anche di umanità che il presidente Giuseppe Conte ha impartito a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dopo che il premier con classe e determinazione ha smontato le loro fake news, invece di vergognarsi e chiedere scusa o almeno optare per il silenzio, l’hanno immediatamente accusato di “regime totalitario”. Se il momento non fosse tragico sarebbe da ridere, dato che uno è quello che pretendeva pieni poteri e appoggia l’amico ungherese Orban, l’altra appartiene ad un partito in cui militano fascisti imperituri. Le fake news che stanno veicolando in queste settimane, funzionano ancor di più se trattano argomenti non particolarmente facili da comprendere a tutti perché poco dibattuti a livello popolare. Mentre il Paese è in ginocchio con le sue oltre 18.000 vittime, ... Leggi su ilfattoquotidiano La follia del Mes - da Salvini lezione a Conte : "Dove trovare quei soldi". Ma il premier ci svenderà all'Europa

