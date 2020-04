Coronavirus, le curve dell’epidemia in Italia: si stabilizza il numero dei decessi giornalieri, verso metà maggio i ricoveri in terapia intensiva potrebbero essere poche centinaia (Di sabato 11 aprile 2020) Anche questa settimana riproponiamo l’aggiornamento delle curve che caratterizzano l’epidemia di Covid-19 in Italia. Fatte salve tutte le premesse e le precisazioni esposte nei passati aggiornamenti, passiamo subito ad analizzare la curva della media dei decessi giornalieri, fig.1. Fig. 1 Come possiamo osservare la curva evidenzia il picco dei decessi a cavallo tra i mesi di marzo ed aprile ma, dopo una lieve discesa, sembra stabilizzarsi su una media di circa 600 eventi giornalieri. Questo dato, di per sé non è di grande conforto, anche perché dimostra che qualche sopravvenuto nuovo fattore potrebbe condizionarne la discesa. Ad esempio, il conteggio dei decessi nelle RSA, attribuibili al Covid-19 è stato, soprattutto all’inizio dell’epidemia, spesso sottostimato; mentre attualmente, dopo l’intervento della Magistratura, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Di Maio : “Le curve scendono ma non abbassiamo la guardia - oltre 30 Paesi hanno aiutato l’Italia”

Coronavirus - Calabria e Sicilia verso i "contagi zero" : il picco è ampiamente superato - ecco le curve dell'epidemia

Coronavirus, il bollettino di giornata: la curva dei contagi torna a salire. Anche le vittime delle ultime 24 ore sono 49 in più

L'obiettivo del sistema sanitario e della Regione è mantenere i dati di questi giorni dopo le festività pasquali, auspicando che i cittadini rimangano ligi alle regole

Sono 1.000 i morti in più per coronavirus in 24 ore, nuovo record assoluto in un singolo giorno per il Paese. Lo confermano i dati del dicastero della Sanità, con un totale di morti registrati che ...

Sono 1.000 i morti in più per coronavirus in 24 ore, nuovo record assoluto in un singolo giorno per il Paese. Lo confermano i dati del dicastero della Sanità, con un totale di morti registrati che ...