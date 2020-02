Spal Di Biagio: ecco quando sarà presentato il nuovo allenatore (Di lunedì 10 febbraio 2020) Di Biagio è il nuovo allenatore della Spal: ecco quando sarà presentato l’ex commissario tecnico dell’Italia Under 21 Luigi Di Biagio è il nuovo allenatore della Spal, subentrando al posto di Leonardo Semplici dopo la terza sconfitta consecutiva maturata in Serie A contro il Sassuolo. L’ex commissario tecnico dell’Italia Under 21 verrà presentato domani, martedì, alle ore 17.30 presso la sala stampa del Centro Sportivo “GB Fabbri” alla presenza del patron Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli e del direttore sportivo Davide Vagnati. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

