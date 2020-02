Muore povero e solo a Uboldo, il Comune paga il funerale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ai Servizi sociali può accadere di dover pagare anche un funerale. E’ successo di recente a Uboldo, quando è morto un uomo senza avere nessun parente prossimo che potesse pensare alle sue esequie: così è dovuto intervenire il Comune stanziando un contributo sociale. E’ il tipico caso di persone sole, senza disponibilità economiche e prive di familiari che possano occuparsi della loro tumulazione. Ovviamente, prima di stanziare i fondi necessari, vengono eseguite accurate ricerche per rintracciare qualunque familiare al quale imputare i costi. Se si riscontra che effettivamente la persona non aveva nessuno, si deve agire di conseguenza. su Il Notiziario. ilnotiziario

