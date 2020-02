“Marriage Story” delude, Scarlett Johansson e Adam Driver grandi esclusi dagli Oscar 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nessun Oscar per il film Netflix di Noah Baumbach, né per la coppia di attori protagonisti. "Storia di un matrimonio" è stato schiacciato dalla novità intrigante e geniale di "Parasite" e dalla potenza emotiva del Joker di Joaquin Phoenix. Non sufficientemente compreso, forse il film è solo capitato nell'anno sbagliato. Per Scarlett Johansson record di nomination ma nessuna vittoria, Adam Driver rinuncia all'Oscar per il secondo anno di seguito. Nella battaglia Netflix - Academy Awards, la piattaforma streaming porta a casa una sola vittoria su 24 nomination. fanpage

notafrajdanymor : RT @Prvide: Comunque il fatto che 1917 venga considerato principalmente un film tecnico mi lascia perplessa, non so voi ma io l’ho trovato… - acciosdirection : RT @astrobIondie: pazzeschi Adam Driver e Scarlett Johansson in A Marriage Story - _lokiodinson___ : RT @astrobIondie: pazzeschi Adam Driver e Scarlett Johansson in A Marriage Story -