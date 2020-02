Assicurazione RCA Auto Moto Familiare Entrata In Vigore (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Entrata In Vigore dell’ Assicurazione Auto e Moto RCA Familiare Dal 16 Febbraio 2020 Dal 16 febbraio 2020 l’Assicurazione Auto e Moto RCA Familiare consentirà di assicurare i veicoli usufruendo della migliore classe di merito presente all’interno della famiglia. Questa nuova opportunità assicurativa consentirà a ogni famiglia di assicurare tutti i veicoli, Automobili e Moto, usufruendo della migliore classe di merito presente all’interno del nucleo famigliare. La nuova formula assicurativa si applicherà all’inizio a quelli che già possiedono due veicoli di categorie diverse , un’Auto e una Moto o scooter ma potrà usufruirne chiunque acquisterà un veicolo, di qualsiasi categoria, dal 16 febbraio 2020 in poi. L’altra condizione per poter usufruire dell’rc Auto Familiare è quella di non aver causato un sinistro con colpa nei precedenti cinque anni. Potrebbe ... saldiscontioffertecoupon

