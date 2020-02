Puglia, possibile caso di Coronavirus per una ragazza appena tornata dalla Cina, la giovane è ricoverata al Policlinico di Bari (Di domenica 9 febbraio 2020) Un nuovo caso sospetto di Coronavirus in Puglia. Una giovane donna leccese è stata ricoverata all’ospedale Policlinico di Bari perché avvertiva i sintomi del virus mortale, tosse forte e febbre altissima. La donna era appena tornata dalla Cina utilizzando un volo con scali in latri paesi d’Europa. La donna è stata prima visitata al pronto soccorso di un ospedale del Salento e poi subito trasportata al Policlinico di Bari. Le sue analisi sono state inviate all’ospedale Spallanzani di Roma. Si attendono gli esiti. baritalianews

Fiammamelania : RT @SPF_MEDIAZIONE: Grazie agli #amici e #colleghi di Mediacon, #SpfMediazione arriva anche in #Puglia: in provincia di #Lecce (#Casarano)… - Sciandi : RT @DeLempicka: @Sciandi qui siamo oltre la Basilicata, oltre il Molise, la Puglia, oltre ogni festa patronale possibile - DeLempicka : @Sciandi qui siamo oltre la Basilicata, oltre il Molise, la Puglia, oltre ogni festa patronale possibile -