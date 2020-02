Giorgia Meloni, altri insulti dalle Sardine: "Zocc***", mettono in dubbio anche la sua maternità (Di domenica 9 febbraio 2020) «Quella non appartiene al nostro genere, è una rospa», «Io ho dubbi perfino sulla sua maternità». Ma che carine le Sardine, per fortuna ci sono loro a combattere l' odio in Italia con manifestazioni festose, bellissimi concerti e cartelli colorati. Gli amorevoli commenti che avete appena letto sono liberoquotidiano

mr_belli : RT @Libero_official: 'Muori, fascista di mer***'. Ecco l'orrore delle Sardine: gli insulti a Giorgia Meloni - VhMonia : RT @EGardini: Le #Sardine insultano e minacciano @GiorgiaMeloni. Ma non erano loro quelli che manifestavano contro il linguaggio d'odio? ??… - max_ronchi : SARDINE ANDATE A MALE - GIORGIA MELONI INSULTATA SULLA PAGINA FACEBOOK DELLE SARDINE DI ROMA -