Uomini e Donne Over, Anna Tedesco sbotta: “Dicono che devo stare zitta!” (Di sabato 8 febbraio 2020) Anna Tedesco del Trono Over di Uomini e Donne dichiara: “Mi dicono che devo stare zitta!” Anna Tedesco è una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne Over. Difatti la dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è riuscita a farsi apprezzare tantissimo dal pubblico a casa grazie alla sua personalità grintosa. E nell’ultima puntata di UeD ha anche litigato duramente con Gemma Galgani per via di uno dei vari cavalieri: se lo stanno contendendo. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè la donna oggi ha fatto molto discutere per un suo strano sfogo su instagram che ha lasciato tutti senza parole. Cosa ha scritto? Anna Tedesco di Uomini e Donne Over ha dapprima pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha scritto testuali parole: “Mi dicono che devo stare zitta, devo essere dolce, carina e devo stare al mio posto…” Costrizioni che la ... lanostratv

